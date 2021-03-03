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Новости политики

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Захарова заявила, что ЕС теряет суверенитет из-за Вашингтона

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа теряет суверенитет, когда следует указаниям из Вашингтона. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

При этом она добавила, что европейские страны во многих вопросах уже могли лишиться своего суверенитета.

«Евросоюз теряет свой суверенитет, если давно уже не потерял во многих вопросах, особенно в международных делах, и действует по указке из Вашингтона», — сказала Захарова.

По ее словам, такая политика не отражает истинные интересы Европы.

Ранее она прокомментировала решение США ввести новые антироссийские санкции. Захарова подчеркнула, что США «вещают в пустоту» своими заявлениями об антироссийских ограничительных мерах.

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