Читатели болгарской газеты «Факты» высказались о планах Министерства образования республики ввести уроки патриотического воспитания в школах. Об этом пишет РИА «Новости».

В статье российский историк Вадим Трухачев призвал сократить связи с Болгарией, пока у власти находится Бойко Борисов. В свою очередь, политолог из Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров считает, что хоть НАТО и готовится к войне с Россией, София никогда не была против Кремля.

Болгарские комментаторы поделились на две группы: поддержавших сближение с Россией и выступивших против него.

«Болгария никогда не была против России, а Россия всегда была против Болгарии и освободила нас всего раз — во второй раз она нас оккупировала», — написал Стефан.

«Болгария — член НАТО, следовательно, враг. Но болгары — трусы. По его мнению, они сделают всё ради богатых туристов», — считает Шпек.

Некоторые пользователи остались на нейтральных позициях.

«Мы, бoлгaры, иcпытывaeм и вceгдa будeм увaжaть прocтых руccких coлдaт, прoливших крoвь зa cвoбoду Бoлгaрии. Нo нe прocитe нac бoльшeгo», — заявил один из них.

Ранее Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО в Черном море.