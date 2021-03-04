СМИ узнали о ходе расследования против сына Байдена

Расследование о налоговых отчислениях сына президента США Джо Байдена Хантера «является активным и продолжается», сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, в офисе прокурора штата Делавэр к расследованию «относятся серьезно», при этом Белый дом и кандидат президента на пост генерального прокурора Меррик Гарленд не вмешиваются в ход расследования.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений. Президент США Джо Байден пообещал не обсуждать расследование с кандидатами на пост генерального прокурора.