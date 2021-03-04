Конгрессмены США отменили заседание из-за угрозы атаки на Капитолий

Палата представителей конгресса США отменила заседание 4 марта из-за сообщения службы безопасности о возможном сговоре с целью проникновения в Капитолий, сообщает Washington Post.

По данным службы безопасности, правые радикалы распространяют угрозы о насилии, называя 4 марта «настоящим днем инаугурации», когда бывший президент Дональд Трамп будет приведен к присяге на второй срок.

При этом американский сенат, заседание которого запланировано на тот же день, не планирует отменять встречу.

Ранее полиция Капитолия усилила меры безопасности на фоне данных о возможном сговоре с целью проникновения в здание конгресса.

3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Впоследствии сенат оправдал Трампа.