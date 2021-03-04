Помпео допустил выдвижение в президенты США

Экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил своего участия в президентской гонке в 2024 году, если бывший глава государства Дональд Трамп не будет баллотироваться. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Я всегда был готов к борьбе. Я глубоко забочусь об Америке», — ответил Помпео на вопрос о своем возможном участии в выборах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах Дональда Трампа выдвигаться на пост президента страны в 2024 году.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Впоследствии сенат оправдал Трампа.