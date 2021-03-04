МИД Словакии извинился за слова премьера о передаче части Украины за «Спутник V»

Глава МИД Словакии Иван Корчок принес извинения за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о Закарпатье в обмен на российскую вакцину от коронавируса. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

Ранее новый премьер-министр Словакии Матович во время одного из интервью в шутку сказал, что пообещал передать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V». На Украине после этого разгорелся скандал. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Братиславе обменять несколько регионов Словакии на российский препарат и добавил, что Матович такими высказываниями портит отношения между странами.

Корчок отметил, что переговорил в четверг, 4 марта, с Кулебой.

«Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины», — уточнил словацкий министр.