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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Президент Эстонии призвала принять Россию «такой, какая она есть»

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за диалог с Россией. Об этом она сказала в интервью латвийскому порталу LSM.

«Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я — за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами», — заявила президент.

Также Кальюлайд добавила, что не следует выступать против общения запада «с такой Россией, какая она есть», так как ее начнут лучше понимать.

Примером сотрудничества с РФ она назвала совместное решение экологических проблем, проверки границ и обмен студентами.

Ранее российское посольство в Эстонии прокомментировало заявление парламента страны с призывом к властям ЕС разработать в отношении России «эффективную политику санкций».

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