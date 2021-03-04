В Кремле рассказали о помощи Словакии за счет вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с предоставлением Словакии российской вакцины от коронавируса.

Он подчеркнул, что эта помощь оказывается в условиях всемирного дефицита вакцин, и РФ делает все возможное для удовлетворения нужд как своих граждан, так и потребностей других стран.

«Есть желание и наших словацких партнеров и коллег получить эту вакцину, и РФПИ работает со словаками и будет удовлетворять их потребности», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что оказываемая российской стороной помощь не является гуманитарной: вакцина имеет свою цену, которая, как отметил пресс-секретарь, ниже, чем у других подобных препаратов.

Ранее новый премьер-министр Словакии Матович во время одного из интервью в шутку сказал, что пообещал передать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V». На Украине после этого разгорелся скандал. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Братиславе обменять несколько регионов Словакии на российский препарат и добавил, что Матович такими высказываниями портит отношения между странами.

Позже глава МИД Словакии Иван Корчок принес извинения за шутку премьер-министра страны.