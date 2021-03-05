Песков не знает, с каким иностранным знакомым Путин встречался в Кремле 3 марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает с каким иностранным гостем глава российского государства Владимир Путин встречался в среду, 3 марта.

Он отметил, что это была личная встреча.

Ранее Путин сообщил, что встретился в Кремле со своим иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам. По словам президента, в ходе беседы его друг был удивлен тем, что «Москва живет» во время пандемии коронавируса.

Также российский лидер рассказал о дружбе с представителями байкерского движения.