Украинского депутата исключили из партии Порошенко из-за русского языка

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» исключила из своей фракции в Харьковском областном совете депутата Александра Дорошенко. Это было сделано из-за того, что на сессии законодательного собрания он выступал на русском, а не на украинском языке. Об этом в своем Facebook сообщает харьковское отделение партии.

Отмечается, что Дорошенко отказался объяснять свое выступление, после чего партия решила исключить его из фракции за нарушение «Закона о языке».

Ранее на странице в соцсети заявлялось, что действия депутата противоречат идеологическим принципам партии.

В середине февраля бывший депутат Рады учинил поножовщину в кафе из-за разговоров на русском языке.

Стоит отметить, что 16 января на территории Украины вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.