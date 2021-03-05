Климкин забеспокоился, что Закарпатье станет для Украины «вторым Крымом»

Экс-глава МИД Украины оценил шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину «Спутник V» передать России Закарпатскую Украину.

Он считает, что шутка главы словацкого кабмина — это шутка «по Фрейду», и «в некоторых головах» есть мнение, о том что Закарпатье не принадлежит Украине.

«Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», — написал Климкин.

Он также призвал создать специальную стратегию и проводить необходимую работу для того, чтобы в Закарпатье было «больше Украины».

Ранее премьер Словакии пошутил во время интервью, что в обмен на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» он пообещал передать РФ украинское Закарпатье. На Украине после этого разгорелся скандал. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Братиславе обменять несколько регионов Словакии на российский препарат и добавил, что Матович такими высказываниями портит отношения между странами.

Позже министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку Матовича о Закарпатье перед Кулебой.