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Новости политики

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Литва не будет рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии

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Власти Литвы не планируют рассматривать и обсуждать запрос генпрокуратуры Белоруссии о выдаче бывшей кандидатки в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом заявил глава МИД литовского государства Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

«Быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование [по выдаче Тихановской]», — сказал министр.

По его словам, Литва всегда будет той «каменной стеной, за которой убежище найдут все преследуемые режимами демократические силы».

Он подчеркнул, что представители этих сил могут чувствовать себя в балтийской республике в безопасности.

Ранее 5 марта генпрокуратура Белоруссии направила Литве просьбу о выдаче Тихановской.

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