Кравчук: Украина сохранит суверенитет только если вступит в НАТО

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что лишь вступление в НАТО позволит стране сохранить суверенитет и возможность отстаивания собственных интересов. Об этом сообщает телеканал «1+1».

«Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос один важнейший — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет», — уверен он.

Кравчук добавил, что для получения членства в НАТО Украине придется выполнить все требования, выдвигаемые альянсом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о включении США в контактную группу по Донбассу не стоит. До этого Кравчук заявлял, что надеется на активную позицию Запада и США по вопросу урегулирования в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция) согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.