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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве, 23 апреля 2020 года Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве, 23 апреля 2020 года

Захарова рассказала, как РФ будет реагировать на позитивные сигналы от Вашингтона

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Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с США и будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Захарова видит российско-американские отношения такими, какими они должны быть — равноправное, взаимоуважительное и взаимовыгодное партнерство.

«Мы не отказывались от взаимодействия даже в самые сложные моменты, поэтому уж тем более на позитивные сигналы будем реагировать конструктивно», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила о готовности России ответить на санкции США.

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