Депутат Рады предрек Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску, расстрелянного в 1989 году, уверен депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович. Его слова приводит РИА «Новости».

Депутат обвинил украинского лидера в построении фашистского режима в стране, а также в одобрении насилия против журналистов и убийств.

«Я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!» – заявил Рабинович.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что оснований говорить об импичменте нет. 16 февраля оппозиция начала сбор подписей за импичмент.