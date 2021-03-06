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Помощник президента Максим Станиславович Орешкин Помощник президента Максим Станиславович Орешкин

Мишустин заявил, что Орешкин заболел коронавирусом

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Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом. Об это сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Мишустин не уточнил деталей состояния здоровья Орешкина, однако передал ему пожелания поскорее выздороветь.

«Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — сказал Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса.

Орешкин является помощником президента Российской Федерации с 24 января 2020 года, до этого он был министром экономического развития России с 30 ноября 2016 по 15 января 2020 (исполняющий обязанности с 8 по 18 мая 2018 и с 15 по 21 января 2020), замглавы Минфина РФ с 3 мая 2015 по 30 ноября 2016 года.

Ранее стало известно, что число выздоровевших после коронавируса в России приближается к 4 млн.

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