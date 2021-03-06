Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Министр экономического развития России Максим Орешкин и президент Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, апрель 2017 года Министр экономического развития России Максим Орешкин и президент Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, апрель 2017 года

Путин не станет переносить совещание из-за коронавируса у Орешкина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент РФ Владимир Путин не планирует переносить совещание по экономике с членами правительства из-за того, что его помощник Максим Орешкин заболел коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что «рабочий процесс идет свои чередом».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании сообщил, что Орешкин заболел коронавирусом. Мишустин не уточнил деталей состояния здоровья Орешкина, однако передал ему пожелания поскорее выздороветь.

Песков также рассказал, общался ли Путин с заболевшим коронавирусом Орешкиным.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.