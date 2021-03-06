В Госдуме потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России

Депутат Госдумы, руководитель интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко потребовал от экс-президента Украины Леонида Кравчука прояснить свои слова о «радикальных шагах» в адрес России, которые звучат как ультиматум и угроза войны, цитирует его РИА «Новости».

Козенко подчеркнул, что такие высказывания не должны оставаться без реакции. Притом он полагает, что Украина пытается «усидеть сразу на двух стульях — и воевать в Донбассе, и формально участвовать в переговорах, якобы стремясь к урегулированию конфликта». Депутат уверен, что такая стратегия Киева ни к чему хорошему не приведет.

Он посоветовал Киеву определиться, хочет ли страна войны и уничтожения русскоязычного населения Донбасса или же все-таки готова идти на компромисс ради мира.

«Только во втором случае можно вести речь о дальнейших переговорах. При этом, хочу подчеркнуть, прежде всего придется все-таки соблюсти требования минских соглашений и выполнить те обязательства, которые взял на себя Киев, а не отказываться от них по надуманным причинам», — резюмировал депутат.

Ранее Кравчук заявлял, что украинская делегация в трехсторонней контактной группе по Донбассу предпримет «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта.