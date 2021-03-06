Жириновский пошутил над увольнением Саакашвили

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в своем Telegram исключение экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из украинского Совета по градостроительству, посоветовав президенту Украины Владимиру Зеленскому не разбрасываться ценными кадрами.

Жириновский назвал решение Зеленского ошибкой и посоветовал вернуть политика.

«Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого Совета, но мог бы и все правительство возглавить ... Надо подумать Зеленскому, может, вернуть его?» — написал лидер ЛДПР.

Он посоветовал Зеленскому быть аккуратнее с кадрами, «выращенными в советский период», поскольку уверен, что они «самые талантливые люди».

Жириновский заявил, что вместо увольнения Саакашвили президенту Украины нужно было взять в команду Михаила Ходорковского.

Саакашвили с 2015 по 2016 год занимал пост губернатора Одесской области. Однако позже бывший президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства.

5 марта стало известно, что Зеленский своим указом исключил Саакашвили из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.