Еще две женщины обвинили губернатора Нью-Йорка в домогательствах

Еще две женщины обвинили губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь идет о бывшей помощнице пресс-службы Карен Хинтон, которая призналась, что столкнулась со «слишком долгими, крепкими и интимными» объятиями Куомо в номере отеля в Лос-Анджелесе в декабре 2000 года.

По словам Хинтон, тогда она отстранилась и ушла, так как подумала, что это может привести к поцелую или «другим вещам».

В то время Куомо возглавлял министерство жилищного строительства и городского развития США.

Еще одним новым обвинителем выступила советник по политике Ана Лисс, работающая с губернатором с 2013 по 2015 год. О его поведении она рассказала The Wall Street Journal. В 2014 году на мероприятии в Олбани Куомо назвал ее «дорогой», поцеловал в щеки и обнял за талию. Кроме того, Коумо поинтересовался, есть ли у нее парень.

Ранее другие две бывшие сотрудницы Куомо пожаловались на домогательства с его стороны. Губернатор Нью-Йорка в свою очередь отказался уходить в отставку на фоне обвинений.