Глава МИД Китая заявил о совместной борьбе с Россией над «политическим вирусом»

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россия и КНР тесно сотрудничают в борьбе с политизацией проблемы пандемии коронавируса в мире. Его слова приводит ТАСС.

«Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии», — сказал он на пресс-конференции в рамках проходящего Всекитайского собрания народных представителей.

Ван И отметил, что Москва и Пекин также совместно готовы противостоять цветным революциям, любым попыткам фальсифицировать действительность, а также защищать политическую стабильность.

Кроме того, китайские власти совместно с Россией стремятся отстаивать авторитет ООН и защищать нормы международного права. По словам министра, Пекин стремится укрепить всеобъемлющие партнерские отношения с Москвой.

Ранее сообщалось, что США обвинили Россию и Китай в «вакцинной дипломатии».