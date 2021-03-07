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Новости политики

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Американский политолог рассказал, как США нужно оценивать Россию

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Глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам американский политолог Джошуа Хумински предложил изменить подход к оценке России. Об этом он рассказал с своей статье в The Hill.

По его мнению, стратегия новой администрации президента США Джо Байдена должна начинаться с глубокого понимания интересов РФ и ее мощи, а не исходя из того, что в основе лежит слабость и «структурный упадок». Этот подход может стать основой более дальновидной политики в отношении России

Однако, Хумински отмечает, что понимание не означает признание. Это, по его мнению, умение оценивать РФ такой, какая она есть, а не такой, какой ее хотят видеть США. В противном случае можно получить «зеркальное отображение».

Политолог отмечает, что если игнорировать стратегические интересы Москвы, то она будет постоянно обводить Вашингтон вокруг пальца.

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