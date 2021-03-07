Немецкий журналист призвал ЕС вспомнить СССР для борьбы с Китаем

Немецкий журналист заявил, что Китай демонстрирует «имперские притязания на гегемонию» в Азии и в связи с этим предложил ЕС ряд способов повлиять на него. Об этом он написал в газете Der Tagesspiegel.

Автор материала подчеркнул, что Китай также представляет угрозу для США и Евросоюза, который уже находится в состоянии новой холодной войны.

По его мнению, Европе следует вспомнить историю и создать объединение по типу того, что было сформировано в XX веке для «сдерживания» СССР и было гарантом «мира и свободы» в Западной Европе.

Журналист добавил, что в вопросе взаимодействия с Китаем целесообразно говорить о политическом и военном давлении на Китай. Кроме того, он подчеркнул, что союзником для Европы здесь может стать именно президента США Джо Байден.

Ранее Байден заявил, что пакет стимулирующих мер поможет США конкурировать с КНР.