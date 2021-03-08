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Новости политики

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На Украине закрытие телеканалов назвали ударом по России

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Помощник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко заявил, что закрытие в стране оппозиционных телеканалов стало ударом по России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Обозреватель».

«Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — сказал Поцелуйко.

Он добавил, что Украина готова к возможному ответу со стороны России.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости».

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