Пушков оценил попытку главы МИД Словакии «имитировать» Кулебу

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок своими высказываниями о российской вакцине от коронавируса пытается имитировать украинского коллегу Дмитрия Кулебу, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны» <...> Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что в Восточной Европе сформировалось «удивительное поколение» политиков, которые строят свою карьеру на «бессмысленных банальностях» и «пустых штампах».

«Прискорбное зрелище», – констатировал парламентарий.

Ранее премьер-министр Словаки Игорь Матович отказался возвращать России вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.