Премьер Сербии сочла прослушку президента попыткой госпереворота

Незаконная прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота, считает премьер-министр страны Ана Брнабич. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», – заявила премьер.

По ее словам, в произошедшем могут быть замешаны сотрудники министерства внутренних дел страны и представители правящей Сербской прогрессивной партии.

«Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», – подчеркнула Брнабич.

Ранее глава МВД Сербии сообщил, что президент Александар Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались более 1,5 тыс. раз.

До этого Вучич заявил, что его прослушивали год или полтора года, и что у него есть доказательства — записи собственных разговоров. Сербский лидер сказал, что знает, кто стоит за прослушкой. Глава МВД страны заявлял, что прослушивание президента может быть связано с тем, что тот объявил войну мафии.