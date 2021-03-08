Захарова ответила на предложение экс-посла Украины разорвать дипотношения с Москвой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала идею бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, который призвал готовиться к разрыву отношений между Москвой и Киевом.

Чалый призывал Киев «прекратить всякое взаимодействие с агрессором». «Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией», — говорил Чалый.

Дипломат заявила РБК, что «подобные заявления свидетельствуют о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа».

В январе этого года председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук предрек восстановление отношений России и Украины. Он считает, что к восстановлению отношений между Москвой и Киевом, «как бы этому ни сопротивлялась» нынешняя украинская власть, приведет «историческая справедливость и желание миллионов людей — представителей двух братских народов».