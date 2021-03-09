ЛДПР предлагает снять возрастное ограничение для госслужащих

ЛДПР предлагает отменить ограничение по предельному возрасту для государственных служащих, сообщил глава партии Владимир Жириновский. Его слова приводит РИА «Новости».

«От ЛДПР мы вносим предложение вообще снять ограничение по предельному возрасту, сколько могут, столько пускай и работают. И в 80 лет, и в 90, и сколько угодно», – заявил политик.

Жириновский напомнил, что в России неоднократно продлевали предельный возраст для разных категорий госслужащих.

«Зачем эта чехарда нужна? Снимите [ограничение], пусть работают», – подчеркнул лидер партии.

В соответствии с действующим законодательством, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет.

22 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий некоторым государственным служащим работать после достижения 70 лет. Проект прошел первое чтение.

Инициативой предлагается увеличить предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе с 65 до 70 лет для чиновников на посту категории «руководители» высшей группы должностей, а также отменить ограничение для госслужащих, назначение и увольнение которых осуществляются президентом.