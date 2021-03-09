Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса нового типа в возрасте 84 лет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводит РИА «Новости».

«Валентина Владимировна сказала, что у нее антитела появились, это следствие сделанной прививки», – рассказал Володин.

15 февраля спикер Госдумы сообщил, что из-за коронавируса были госпитализированы пять депутатов. По его словам, прививку сделали или находятся в стадии вакцинации больше 100 членов ГД, антитела после болезни или прививки выработались у 60%.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.