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Новости политики

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9. Зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова (&laquo;Единая Россия&raquo;), 12,3 млн руб. 9. Зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова (&laquo;Единая Россия&raquo;), 12,3 млн руб.

Терешкова сделала прививку от коронавируса

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Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса нового типа в возрасте 84 лет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводит РИА «Новости».

«Валентина Владимировна сказала, что у нее антитела появились, это следствие сделанной прививки», – рассказал Володин.

15 февраля спикер Госдумы сообщил, что из-за коронавируса были госпитализированы пять депутатов. По его словам, прививку сделали или находятся в стадии вакцинации больше 100 членов ГД, антитела после болезни или прививки выработались у 60%.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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