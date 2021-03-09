Кремль ответил на обвинения в дезинформации о вакцинах против COVID-19

Россия не участвовала и не собирается участвовать в «кампанейщине» по критике зарубежных вакцин от коронавируса нового типа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал обвинения американского Госдепартамента в адрес российской разведки в распространении дезинформации о вакцинах.

«Вряд ли можно с пониманием к этому относиться. Мы и дальше намерены терпеливо и последовательно разъяснять, что подобные сообщения – абсурд <...> Наша вакцина подвергается критике с попыткой претендовать на объективность и огульной критике. Россия не участвовала и не собирается участвовать в кампанейщине по критике других вакцин», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что в мире ведется широкая дискуссия по поводу всех вакцин от COVID-19.

«Вакцину нужно хорошо оттестировать, апробировать, как можно больше производить, чтобы спасти как можно больше жизней», – отметил пресс-секретарь.

Ранее Госдепартамент США обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса.