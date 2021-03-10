Путин и премьер Люксембурга обсудили отношения между Россией и Евросоюзом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель провели телефонный разговор.

Разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны, Путин и Беттель обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня.

«Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», — говорится в публикации на сайте Кремля.

Кроме того, поднимался вопрос о текущем положении дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.