Путин согласился провести личную встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин согласился провести личную встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Турция намерена продолжать сотрудничество с РФ по важнейшим региональным проблемам, таким как Сирия, Ливия, Карабах. Надеюсь, мы сможем скоро встретиться лично», — заявил Эрдоган.

«Договорились», — ответил Путин.

По его словам, он и Эрдоган уже давно не виделись, и нужно это сделать в ближайшее время.

Ранее Путин и Эрдоган поучаствовали в закладке фундамента третьего энергоблока АЭС «Аккую».