Депутат объяснил, как будет применяться закон о «нечаянной» коррупции

Законопроект позволит чиновнику избежать ответственности за коррупцию, совершенную только «по независящим от него обстоятельствам», объяснил «Газете.Ru» первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Могут быть случаи, когда сведения утрачены в следствие пожара или наводнения, когда гражданин не может получить эти сведения из тех учреждений, где он их должен получить, чтобы указать в декларации или устранить конфликт интересов. Поэтому в этом законе идет речь исключительно о поведение лиц в ситуации непредвиденных обстоятельств. А насколько невыполнение обязанностей связанно с такими явлениями, вот эти моменты должна устанавливать комиссия по служебному поведению», – объяснил Эрнест Валеев.

Депутат объяснил, когда должностное лицо освобождается от ответственности в случае неисполнения своих обязанностей. Это те случаи, когда чиновник не смог полностью выполнить антикоррупционные требования по причине каких-либо форс-мажорных обстоятельств, стихийных бедствий, пожара, забастовки или военных действий.

«С 2014 года жители Крыма и Севастополя не могут получить из госучреждений Украины сведения по банковским счетам. Должностные лица в силу этого не способны составить должные декларации по счетам, которые имеются в этих банках. В такую же ситуацию попали граждане России в других субъектах, которые получили по наследству, также не могут получить эти сведения из банков Украины, поэтому данные в декларации будут недостоверными. Такое же возможно по решения государственных органов других государств, когда налагается запрет на те или иные действия», – рассказал депутат.

Ранее в ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении проект, позволяющий освобождать от наказания чиновников за нарушения антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенных по независящим от них обстоятельствам.