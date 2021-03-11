В Крыму назвали «клоунским междусобойчиком» встречу западных стран в ООН

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов резко высказался в адрес проводимых западными странами неформальных заседаний Совбеза ООН по крымскому вопросу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такие мероприятия напоминают клоунский междусобойчик.

«Независимая Эстония всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных «крымоненавистников», поэтому ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика», — сказал Молохов.

Он отметил, что участники таких заседаний, которые «потеряли всякую связь с полуостровом» будут «лить крокодиловы слезы».

Ранее на Украине признали неизбежность потери Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.