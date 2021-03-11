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Новости политики

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Совбез Украины рассмотрит вопрос введения санкций в отношении Белоруссии

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Совбез страны рассмотрит вопрос введения санкций в отношении чиновников Белоруссии.

Соответствующее заявление было дано администрацией в ответ депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, текст депутат приводит в своем Telegram-канале.

«Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что премьер Украины поручил ввести санкции против близких к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесменов.

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