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Новости политики

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Украина продлила санкции против российских банков

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил на три года санкции против двух российских банков. Об этом объявил секретарь Совбеза Алексей Данилов, пишет ТАСС.

«СНБО продлил на три года персональные санкции против двух российских банков», — сказал он.

Данилов не стал называть кредитные организации. Он также уточнил, что срок ограничений против этих банков истекает в марте.

Ранее офис украинского президента Владимира Зеленского призвал США ввести против РФ всеобъемлющие санкции.

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