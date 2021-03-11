В Эстонии пообещали помочь Украине «вернуть» Крым

Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине вернуть Крымский полуостров и сделать его украинским. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и будет работать», — говорится в сообщении.

Все это, по его словам, требует постоянства, международного сотрудничества и «собственного неустанного лоббирования Украины».

Ранее на Украине признали неизбежность потери Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.