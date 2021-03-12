В Совфеде ответили на заявление Киева о планах по «возвращению» Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков ответил на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах по «возвращению» Крыма, сообщает RT.

«Просто очередное громкое образное заявление. Которое, конечно, не приведет к «возвращению» Крыма на Украину», — сказал Цеков.

По его мнению, такое заявление направлено на украинцев и на «внешних хозяев Украины».

Сенатор также назвал заявление Кулебы пустым и вредным для Украины. По его словам, самым лучшим решением для руководства страны будет признание справедливости и законности нахождения Крыма в составе России и улучшение отношений с ней.

Ранее власти Украины утвердили стратегию по «возвращению» полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.