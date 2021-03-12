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Новости политики

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Евросоюз на полгода продлил индивидуальные санкции против России

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Европейский совет на шесть месяцев продлил индивидуальные антироссийские санкции против 177 граждан и 48 юридических лиц «за подрыв территориальной целостности Украины».

В списке Европейского совета находятся как граждане России, так и Украины. Санкции включают в себя запрет на пребывание в странах Евросоюза, заморозку активов и запрет на экономическое взаимодействие.

Ограничительные меры впервые были введены против России 17 марта 2014 года, в этот раз их действие продлили до 15 сентября 2021 года. На данный момент, против России также действуют прямые экономические санкции и ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали новые санкции против Китая и России.

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