Путин объяснил решение провести референдум в Крыму

Решение провести референдум о статусе Крыма в 2014 году было принято, чтобы на полуострове не повторился сценарий Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА «Новости».

По заявлению главы государства, при осуществлении «последовательных и достаточно жестоких» действий в Крыму он исходил из того, что на полуострове могут произойти трагические события аналогичные тем, которые в настоящее время наблюдаются в Донбассе.

«Именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», – пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что главной целью было дать крымчанам возможность высказать свое мнение о том, как они хотят жить дальше.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.