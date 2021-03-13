Кравчук рассказал о консультациях об участии США в переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе.

«Конфликт на Донбассе — это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24», добавив, что поэтому к переговорам должны подключиться США.

По его словам, Киев в настоящее время ведет консультации об участии Вашингтона в обсуждении конфликта в регионе. При этом Кравчук отметил, что это пока не публичные заявления и обращения.

Политик выразил мнение, что Россия может выступить против такого решения, однако ей придется аргументировать свою позицию.

Ранее Кравчук заявлял, что надеется на более сильное давление со стороны США на Россию в вопросе урегулирования в Донбассе.