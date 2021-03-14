Руководство правящей партии Германии объяснило поражение на региональных выборах

Руководство Христианско-демократической партии (ХДС) Германии назвало пандемию и «масочный» коррупционный скандал причинами поражения на выборах в западных регионах Германии, сообщает РИА «Новости».

В воскресенье, 14 марта, ХДС показала худший результат в истории — 23% в Баден-Вюртемберге и 27% в Рейнланд-Пфальц.

«Я хочу со всей ясностью сказать, что сегодняшний выборный вечер для ХДС нельзя назвать хорошим. Как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфалце мы хотели другого результата», — заявил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак.

Цимиак назвал несколько основных причин поражения, среди них главная — отставка двух депутатов от ХДС, которые подозреваются в незаконном получении прибыли за посредничество в закупках медицинских масок.

Второй основной причиной Цимиак считает эффективную работу политика из партии «Союз 90/Зеленые» Винфрида Кречмана, премьер-министра земли Баден-Вюртемберг. ХДС не сумело изменить политическую обстановку в свою пользу.

Недовольство результатами борьбы государства против кризиса, вызванного пандемией, стало третьей причиной поражения правящей ХДС, уверен Цимиак.

Ранее стали известны результаты exit poll на региональных выборах в Германии.