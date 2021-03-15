Суд в Боливии арестовал бывшую и.о. президента страны

В Боливии суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры в отношении бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Об этом она написала в своем Twitter.

Так, политик получила четыре месяца административного ареста.

«Меня отправляют в заключение на четыре месяца в ожидании суда за «переворот», которого не было», — написала Аньес.

В субботу, 13 марта, Жанин Аньес была задержана по обвинениям в госизмене, подстрекательству к мятежу и заговору. Позднее на ее задержание обратил внимание генсек ООН.