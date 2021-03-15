Песков прокомментировал заявление Лукашенко о том, что у Белоруссии нет друзей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 15 марта заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что у Белоруссии нет друзей в мире.

«Мы исходим, что такое вряд ли может относиться к России, мы в одном союзном государстве – мы не друзья, а братья», — сказал представитель Кремля.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал 13 марта в ходе обсуждения приоритетов белорусского народа — безопасности и стабильности.

До этого глава Белоруссии говорил, что помимо президента России Владимира Путина у него нет других друзей.