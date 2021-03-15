Украина откроет дистанционные посольства

Украина откроет посольства в других странах с резиденцией в Киеве. Президент страны Владимир Зеленский своим указом уже утвердил положение о заграничных дипломатических учреждениях, пишет РИА «Новости».

«Утвердить положения о заграничных дипломатических учреждениях Украины (прилагается)», — говорится в тексте.

По словам главы министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, одной из ключевых новаций является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве.

«Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство будет физически находиться на Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранном государстве дистанционно», — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что в «эру тотального онлайна» такое учреждение сможет выполнять почти все функции, что и обычное посольство.

Ранее Зеленский заявил, что намерен побороть «олигархический класс» на Украине.