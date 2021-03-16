В бундестаге назвали условие для признания Крыма на Западе

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что для признания Крыма российским в западных странах необходимо, чтобы в них произошла смена политических элит, передает РИА «Новости».

По его словам, страны Запада не хотят признавать российский статус полуострова, поскольку в противном случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток, а также признать полное поражение своей военно-политической доктрины.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — сказал Гердт.

Он также подчеркнул, что референдум в Крыму прошел в соответствии с международным правом, и «никакой аннексии или оккупации» полуострова не было. «Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция», — заявил парламентарий.

Как отметил политик, крымский референдум «был вполне легитимным». «Если у кого-то и были вопросы, сколько процентов «за», сколько «против», то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат», — добавил Гердт.

До этого посол РФ в Германии Сергей Нечаев раскритиковал Запад за позицию по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.