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Новости политики

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Аксенов считает, что провокационные действия Киева в Крыму продолжатся

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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что провокационные действия Киева для дестабилизации ситуации на полуострове вполне возможны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Локально же – да, на границе будут провокации, в Донбассе, в Луганской народной республике. К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями», — сказал он.

По мнению политика, это будет продолжаться с целью дестабилизировать ситуацию в Крыму.

При этом Аксенов считает, что влиять на украинские власти будут США. Однако он также подчеркнул, что с точки зрения обороны Крым неприступен, как и вся Россия.

«Никаких перспектив никому не светит, в военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно – стран НАТО и так далее. Ничего крымчанам и в целом россиянам с этой стороны не угрожает», — заявил глава Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму.

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