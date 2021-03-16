Лавров: судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией

Крым навсегда останется с Россией, иностранным государствам не удастся это изменить, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе обращения по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией.

«Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», – подчеркнул министр.

Лавров отметил, что референдум о статусе полуострова состоялся «в полном соответствии с международным правом» и стал единственным способом защиты крымчан «на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве».

16 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.