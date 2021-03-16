Захарова оценила слова о причастности РФ к проблемам с вакциной AstraZeneca

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о причастности России к проблемам с вакциной компании AstraZeneca в Европе.

«Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России <...> Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Ткаченко заявил, что Россия якобы ведет информационную кампанию против препарата AstraZeneca, который является «прямым конкурентом» российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заверило, что преимущества этой вакцины перекрывают побочные эффекты. В Кремле уже отвергали все обвинения в причастности к дезинформации о вакцинах против COVID-19.