США намерены сообщить КНР о сферах, в которых хотят видеть изменение курса

Представитель администрации США высокого ранга рассказал о планах Белого дома на переговоры с Китаем в Анкоридже. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, американская сторона намерена перечислить те сферы, в которых ожидает смену курса Пекина.

В качестве примера такой сферы он привел «экономическое принуждение», которое используется китайскими властями в сторону союзников США.

«Это, как мы считаем, должно измениться, прежде чем мы сможем предпринять существенные дальнейшие шаги в наших отношениях», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, он добавил, что Вашингтон не ждет конкретных шагов по результатам этих переговоров. По его словам, встреча в Аляске является разовой и не символизирует начало переговорного процесса между США и Китаем.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 18 марта на Аляске встретятся с китайской делегацией.